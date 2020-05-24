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Мусульманский праздник на ГПЗ отметили в изоляции

Мусульманский праздник на ГПЗ отметили в изоляции
Фото: gazprom.ru

Главный мусульманский праздник отметили краткой молитвой строго на территории вахтового городка – об этом сообщил сайт областного правительства со ссылкой на пресс-центр Амурского ГПЗ.

Ранее информация о проведении намаза на территории Амурского ГПЗ появилась в социальных сетях.

«Учитывая, что Ураза байрам – важный мусульманский праздник, руководство подрядной организации "Ренейссанс" приняло решение организовать намаз в границах вахтового городка, который расположен в "закрытом контуре" АГПЗ, в 15 километрах от города Свободного», – говорится в сообщении.

Поясняется, что строительство Амурского ГПЗ в настоящее время полностью ведется в режиме «закрытого контура». Работники подрядных организаций не могут покинуть пределы периметра проекта: вахтовых городков и строительной площадки. Внутри периметра строители находятся под медицинским контролем. Случаев заболевания COVID-19 на строительной площадке нет.

В намазе приняли участие работники, исповедующие ислам, которые находятся на строительстве в течение нескольких месяцев. Отмечается, что эти люди совместно проживают в общежитиях и осуществляют трудовую деятельность на стройплощадке рядом, поскольку это необходимо по условиям производства.

«Основная часть из них принимала участие в намазе, находясь на территории общежитий, остальные – на открытом пространстве», – сказано в сообщении.

Намаз прошел в «строго регламентированный период времени без каких-либо отклонений от внутреннего протокола подрядной организации».

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#праздники #строительство

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