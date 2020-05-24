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Погибший мужчина найден на месте пожара в Свободненском районе

Погибший мужчина найден на месте пожара в Свободненском районе
Фото: из архива ГУ МЧС России по Амурской области

В деревне Нылга Свободненского района произошел трагический случай. Здесь на месте пожара был найден погибший мужчина.

Ночью 24 мая поступило сообщение о пожаре в Нылге Свободненского района. Когда на место прибыл первый пожарный расчет, открытым пламенем горел жилой дом. Пожарные ликвидировали открытое горение в течение 15 минут. Звено газодымозащитной службы обнаружило погибшего мужчину.

Всего в тушении было задействовано восемь человек и две единицы техники. Рядом стоящие постройки огнеборцы отстояли. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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