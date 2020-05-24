На космодроме Восточный завершается годовое техническое обслуживание (фото, видео)

На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Союз-2» космодрома Восточный проходит завершающий этап годового технического обслуживания. Проверяются на функционирование все системы и агрегаты. Проверку также проходит стартовое и транспортное оборудование.

За один день специалисты российской ракетно-космической отрасли проводят тестирование сразу нескольких важных систем стартового комплекса. Как сообщает сайт Роскосмоса 24 мая, проведение годового технического обслуживания на системах стартового и транспортного оборудования является очень важным, поскольку впоследствии от этого зависит работа с бортом: установка ракеты космического назначения, подстыковка к ней и вертикализация.

Годовое техническое обслуживание является традиционной работой для всех космодромов. Это наиболее ответственная стадия жизненного цикла ракетно-космической техники. Предыдущее годовое техническое обслуживание технологического оборудования космодрома Восточный проводили в августе 2019 года.

Фото: roscosmos.ru