«Стопкоронавирус» сообщил о четырех умерших с коронавирусом за сутки в Амурской области

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В Амурской области за сутки умерли четыре человека с коронавирусом. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф 24 мая. Таким образом, в регионе пять умерших с коронавирусом.

Отмечается также, что в Амурской области за сутки выздоровевших нет. Выявлено 15 новых случаев COVID-19. О 15 случаях ранее сообщало управление Роспотребнадзора по Амурской области, однако ведомство не информировало об умерших.

Для уточнения информации ИА «Амур.инфо» обратилось в управление Роспотребнадзора по Амурской области, и в ведомстве сообщили, что по этому вопросу следует обратиться в министерство здравоохранения региона. Однако дозвониться в пресс-службу амурского минздрава в настоящее время не удалось.

При этом об одной из смертей агентству стало известно из неофициального источника: в редакцию обратилась семья одного из умерших.