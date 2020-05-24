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сегодня, 17:20 20

«Стопкоронавирус» сообщил о четырех умерших с коронавирусом за сутки в Амурской области

«Стопкоронавирус» сообщил о четырех умерших с коронавирусом за сутки в Амурской области
Фото: скриншот сайта

В Амурской области за сутки умерли четыре человека с коронавирусом. Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф 24 мая. Таким образом, в регионе пять умерших с коронавирусом.

Отмечается также, что в Амурской области за сутки выздоровевших нет. Выявлено 15 новых случаев COVID-19. О 15 случаях ранее сообщало управление Роспотребнадзора по Амурской области, однако ведомство не информировало об умерших.

Для уточнения информации ИА «Амур.инфо» обратилось в управление Роспотребнадзора по Амурской области, и в ведомстве сообщили, что по этому вопросу следует обратиться в министерство здравоохранения региона. Однако дозвониться в пресс-службу амурского минздрава в настоящее время не удалось.

При этом об одной из смертей агентству стало известно из неофициального источника: в редакцию обратилась семья одного из умерших.

Просмотров всего: 4452

#коронавирус

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Комментарии
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  • Айболит

    Айболит
    2 часа назад

    Без коментариев. МЗ- ничего нового. Все традиционно.

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Роспотребнадзор включают дурака? Прямо они не в курсе?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    Однако дозвониться в пресс-службу амурского минздрава в настоящее время не удалось.



    Во-первых, выходные...

    Во-вторых, они на удалёнке. )

  • Pooss

    Pooss
    2 часа назад

    Так кто же брешит?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Не брешет, а не сообщает.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Суббота и воскресенье в пресс-службе выходной. Завтра дадут ответ. Хватит сплетничать и нагнетать. Фейкомётинфо)

  • marcepan

    marcepan
    2 часа назад

    Тот же вопрос по Циолковскому: есть 11 заболевших иди нет?

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    1 час назад

    одно не понятно сми официальное а ссылаются на неофициальный источник!? фейк

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    Саня mestnui1

    одно не понятно сми официальное а ссылаются на неофициальный источник!? фейк



    Это официальный сайт. Фейк в штанах у тебя.

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    На сайте стопкоронавирус рф - 5 умерших в Амурской области. Опять сбой? И так напрягает статистика без учета Циолковского... Ох надо проверять наши статистические данные по коронавирусу. То сбой, то двух первых умерших бабушек технично сократили до одной. Странные дела однако...

  • Ягуся - не бабуся

    Ягуся - не бабуся
    1 час назад

    marcepanТот же вопрос по Циолковскому: есть 11 заболевших иди нет?


    Почему засомневались? Официально озвучено 11.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    началось....плато , плато, да это начало эпидемии

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    я теперь сомневаюсь,что и в России так мало умерших от коронавируса,вместе с другими странами...сплошное враньё,зачем?всё равно,потом все узнают,город маленький...писали бы ,всё как есть,или как модно,от сопутствующих болезней.

  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    Ягуся - не бабуся

    marcepan

    Тот же вопрос по Циолковскому: есть 11 заболевших иди нет?



    Почему засомневались? Официально озвучено 11.


    Нам это только озвучивают, а в официальные цифры по Амурской области они не входят. Почему? Что за ересь со статистикой? Напрягает и бесит такая сказочная фигня...



  • Аксюта

    Аксюта
    1 час назад

    амурская алена

    я теперь сомневаюсь,что и в России так мало умерших от коронавируса,вместе с другими странами...



    Так растет же смертность, уже за каждый день больше 100 человек.



  • Айболит

    Айболит
    1 час назад

    АксютаНа сайте стопкоронавирус рф - 5 умерших в Амурской области. Опять сбой? И так напрягает статистика без учета Циолковского... Ох надо проверять наши статистические данные по коронавирусу. То сбой, то двух первых умерших бабушек технично сократили до одной. Странные дела однако...


    Ничего странного. Наши пубоикуемые статистические показатели- лакейская мифология. Не только про вирус. Как велят, такова и статистика . Когда был1-3 случ в области, писали - ,,на последнем месте по заболеваемости, среди ДФО". Сейчас ,,меньше всех умерших ". Интересны были бы цифры пневмоний, понедельно, с 1го января, и смертность среди этих больных. Это был бы какой то показатель эффективности противоэпид. мероприятий. А сколь нашли носителей короновируса- это вообще инф ни о чем.

  • Allenga

    Allenga
    48 минут назад

    Один раз проговорились про Цилоковский, так теперь,, может быть, и больше, но мы не узнаем. И про смерти тоже можем не узнать.

  • full

    full
    48 минут назад

    Ягуся - не бабуся

    marcepan

    Тот же вопрос по Циолковскому: есть 11 заболевших иди нет?



    Почему засомневались? Официально озвучено 11.


    Сами подумайте, 11 было неделю назад, ежедневно прирост 5 - 10% по минимуму. Значит, сейчас не менее 16 человек.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    38 минут назад

    1+1+4=6 человек погибло. Сидим дома, соблюдаем самоизоляции

  • marcepan

    marcepan
    35 минут назад

    Ольга19721+1+4=6 человек погибло. Сидим дома, соблюдаем самоизоляции


    Не подтвердился первый случай. Эти четыре тоже непонятны

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