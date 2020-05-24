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Конфликт со стрельбой произошел на улице в Благовещенске (фото, видео)

Конфликт со стрельбой произошел на улице в Благовещенске (фото, видео)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

24 мая в соцсетях появилась информация о том, что в Благовещенске в районе улиц Зейская – Новая произошла драка со стрельбой, на место вызывали реанимацию. Сообщается, что стрелка задержали на улице Горького. Данные сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в полиции.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сказали, что около часа назад поступило сообщение о том, что в районе Зейской – Новой между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один выстрелил в другого из травматического пистолета.

На место незамедлительно выехали полицейские. Стрелявшего задержали недалеко от места происшествия. Сейчас он находится в отделе полиции. Второй участник конфликта доставлен в медучреждение. Стражи порядка выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 3732

#происшествия

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    олкоголь?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Это та местность где пивнухи понатыканны через каждый сантим?)

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Шо, опять (с), небось . росгвардейцы или "охотники" с оружием ?

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Видео просто огонь

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