Конфликт со стрельбой произошел на улице в Благовещенске (фото, видео)

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

24 мая в соцсетях появилась информация о том, что в Благовещенске в районе улиц Зейская – Новая произошла драка со стрельбой, на место вызывали реанимацию. Сообщается, что стрелка задержали на улице Горького. Данные сведения ИА «Амур.инфо» подтвердили в полиции.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сказали, что около часа назад поступило сообщение о том, что в районе Зейской – Новой между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один выстрелил в другого из травматического пистолета.

На место незамедлительно выехали полицейские. Стрелявшего задержали недалеко от места происшествия. Сейчас он находится в отделе полиции. Второй участник конфликта доставлен в медучреждение. Стражи порядка выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Видео: instagram.com/kriminal.blg