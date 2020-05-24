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24мая
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сегодня, 16:15 0

Амурская область оказалась в топ-5 регионов по покупкам б/у электромобилей

Амурская область оказалась в топ-5 регионов по покупкам б/у электромобилей
Фото: pixabay.com

В апреле 2020 года россияне купили 299 электромобилей с пробегом. Это на 5 % больше, чем в апреле 2019-го. При этом Амурская область оказалась в топ-5 регионов РФ по приобретению подержанных электрокаров.

Больше всего б/у электромобилей по итогам прошлого месяца было куплено в Иркутской области (31 штука), далее по этому показателю следуют Приморский (24 штуки) и Хабаровский (18 штук) края. Амурская область – на 4 месте с результатом 17 штук. Пятая в пятерке регионов-лидеров – Свердловская область – 14 штук.

Результат Новосибирской области – 12 штук электромобилей, Тюменской области и Краснодарского края – по 10 штук. В других субъектах РФ перепродажи электрокаров составили менее 10 единиц, пишет «Автостат».

Как и прежде, почти весь (97 %) объем данного рынка приходится на одну модель – Nissan Leaf. В апреле ее обладателями стали 289 россиян. Кроме того, было перепродано 3 экземпляра Jaguar I-Pace, по 2 – Mitsubishi i-MiEV и Tesla Model S, по 1 – BMW i3, Hyundai Ioniq и LADA Ellada.

Как отмечают эксперты, по итогам 4 месяцев 2020 года рынок подержанных электромобилей тоже показывает рост. За этот период его объем составил 1 174 экземпляра – на 33 % больше, чем в январе – апреле прошлого года.

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#транспорт

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