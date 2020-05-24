15 новых случаев COVID-19 подтверждено в Амурской области

24 мая в Амурской области лабораторно подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,4 %.

Таким образом, по состоянию на 24 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 355 случаев COVID-19. Из них: Благовещенск – 145 (+10); Тында – 44; Шимановск – 35 (+1); Свободный – 34 (+1); Белогорск – 31; Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 12, Соколовка – 4) – 28; Магдагачинский район (Магдагачи) – 8 (+1); Благовещенский район (Владимировка – 2, Чигири – 4, Верхблаговещенское – 1) – 7 (+1); Ивановский район (Крещеновка) – 4; Прогресс – 4; Райчихинск – 4; Зея – 3; Тындинский район (Соловьевск) – 2; Константиновский район (Константиновка) – 2; Сковородинский район (Сковородино) – 1; Бурейский район (Талакан) – 1; Ромненский район (Ромны) – 1 (+1); Завитинский район (Успеновка) – 1.

Показатель заболеваемости составил 44,93 на 100 тысяч населения. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,4 %; бессимптомная форма – 29,6 %; ОРВИ – 25,0 %.Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35 %.

95 человек выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.