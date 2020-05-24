В Тынде сняли на видео возгорание иномарки

Фото: кадр видео

24 мая в соцсетях появилось видео с места происшествия в Тынде: загорелась иномарка. По информации инстаграм-паблика tynda_news, это случилось по адресу: улица Октябрьская, 24. Данный факт подтверждается сведениями на сайте ГУ МЧС России по Амурской области.

Ведомство пишет, что 24 мая в 13:23 поступило сообщение о пожаре в Тынде: произошло возгорание автомобиля иностранного производства по улице Октябрьской. Через три минуты огнеборцы пожарно-спасательной части № 3 в составе семи человек и двух единиц техники прибыли на место. В течение трех минут ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. Обстоятельства пожара предстоит установить. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Подслушано в Тынде (@tynda_news) 23 Май 2020 в 10:33 PDT

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Александр Авдеев