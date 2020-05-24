Студентам вузов и ссузов могут разрешить вести уроки в школах

Правительство предложило позволить студентам преподавать в школах. Речь идет о старшекурсниках. Соответствующий законопроект госдума планирует рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании 27 мая.

Законопроектом предусматривается возможность допуска лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам в течение периода прохождения ими обучения.

Порядок и условия допуска студентов к ведению занятий установит Минпросвещения России.

Законопроект также снижает квалификационные требования к воспитателям детских садов, которые были приняты на работу до вступления в силу в 2012 году закона «Об образовании» и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности. На указанных специалистов требование о наличии среднего профессионального или высшего образования распространяться не будет.

Речь идет о сотрудниках, эффективно выполняющих свою работу, пояснила ранее член Комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

Она также отметила, что новеллы будут способствовать привлечению в профессию педагога наиболее деятельных, активных студентов, позволят им на раннем этапе осваивать практические знания и навыки, состояться в профессии уже на этапе получения образования, пишет «Парламентская газета».