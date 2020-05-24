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Дерзкий побег: из эколого-биологического центра Благовещенске сбежал барсук (фото)

Дерзкий побег: из эколого-биологического центра Благовещенске сбежал барсук (фото)
Фото: Амурского ПСО МЧС России

Из Амурского областного эколого-биологического центра сбежал один из питомцев – барсук. Самостоятельно поймать его сотрудники учреждения не смогли и вызвали спасателей.

«С территории областного эколого-биологического центра в Благовещенске совершил дерзкий побег барсук, – такое сообщение поступило в Амурский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. – Несмотря на организованную погоню, барсуку удалось оторваться от преследователей, ведь короткий миг свободы гораздо эмоциональнее скучных однообразных будней, проведенных в родном, но уже опостылевшем вольере. Работники центра обратились за помощью к спасателям», – говорится в сообщении спасателей.

В поимке хищника были задействованы 4 спасателя дежурной смены Амурского отряда МЧС. Барсук, не желавший возвращаться, начал проявлять агрессию. Поэтому специалистам пришлось применить так называемый аркан из веревки для поимки животных.

Пока барсукавели к вольеру он не оставлял попыток освободиться, стараясь порвать зубами веревку и броситься на людей. Но все было тщетно.

«Несмотря на его, мягко говоря, некорректное поведение по отношению к спасателям, барсук был помещён в родной вольер, где у него теперь будет много времени на воспоминания, анализ действий, поиск причин провала операции и разработку плана нового побега. Ведь свобода – это то, ради чего он это все и затеял», – сообщает пресс-служба Амурского ПСО МЧС России.

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#животные #МЧС

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Комментарии
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  • LaDa24

    LaDa24
    1 час назад

    Ну и отпустили бы на свободу. Я понимаю, если, к примеру, тигр сбежал или другое животное, представляющее опасность для человека.

  • brb

    brb
    1 час назад

    В этом тексте прекрасно всё. Вопрос всего один: АИ, с чего вас закоротило так мощно?

    Бухаете?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    57 минут назад

    Пока МЧС приехали Барсук откусил пальцы 2м людям. ГДЕ ОБ ЭТОМ РАССКАЗ!?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    55 минут назад

    МЧС приехали после второго происшествия. Об этом тоже молчат , Барсук страшный хищник, это вам не котик

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