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В Свободном показали проект будущего Дворца бракосочетания (фото)

В Свободном показали проект будущего Дворца бракосочетания (фото)
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

Свободненцам показали, как может выглядеть новое здание отдела ЗАГС в городе президентского внимания. Дворец бракосочетания построят рядом с новым храмом.

Компания, ведущая проектную подготовку строительства нового здания отдела ЗАГС в Свободном, на текущей неделе представила на согласование архитектурную концепцию фасада и планы этажей будущего строения.

В отделе по архитектуре, градостроительству и капитальному строительству администрации города предлагаемые решения оценили положительно, сообщает пресс-служба местной администрации. Предполагается, что будущая постройка плавно соединит в единый ансамбль мягкие линии строящегося на улице Репина храма в честь мученика цесаревича Алексея с геометризмом многоквартирных домов, построенных в советское время.

Будущее здание ЗАГСа проектировщики видят в виде двухэтажного прямоугольного оштукатуренного строения, украшенного по периметру объемными арками и парапетом со световыми проемами.

«Архитектура рядом стоящего храмового комплекса стала образцом при разработке облика здания ЗАГСа, где повторились, если не формы, то, как минимум, характер пространства, плавно кружащегося, торжественно восходящего к небу навстречу потокам света, льющегося из окон», – поясняют авторы проекта в разделе архитектурно-художественного описания здания.

В администрации Свободного отмечают, что проект еще не согласован и представленные фото не гарантируют, что новое здание ЗАГСа будет выглядеть именно так. Возможны корректировки.

Согласно дорожной карте по строительству объекта, его проектирование с учетом прохождения госэкспертизы продлится до конца октября. К середине ноября должны быть получены средства и подготовлена аукционная документация. Подрядчик, который займется возведением здания, станет известен в январе 2021 года.

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#Свободный #строительство

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Комментарии
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  • Вован Сявчинский

    Вован Сявчинский
    30 минут назад

    На какойто бизнес центр похоже.

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