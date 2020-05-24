Главный эпидемиолог РФ назвал условие для неуязвимости россиян к COVID-19

Остановить эпидемию коронавируса с воздушно-капельным механизмом передачи может только вакцинация с широким охватом населения. Таково мнение главного эпидемиолога Министерства здравоохранения России, академика РАН Николая Брико.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения ориентирует страны на 95-процентный охват населения вакциной против COVID-19.

«Это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», – пояснил Брико «Парламентской газете».

Также ученый сообщил, что сейчас с помощью тестирования населения на антитела к новому коронавирусу определяется группа лиц, которых будут прививать в первую очередь.

«По мере того, как идет работа над вакциной, уже определяются группы людей, которых надо вакцинировать, а в первую очередь это группы риска, – сказал Брико. – В частности, это медицинские работники, люди с хроническими заболеваниями, пожилые лица».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что первая отечественная вакцина против коронавируса может появиться в июле этого года. А НИИ гриппа ищет добровольцев для участия в клинических исследованиях вакцин против COVID-19. За участие в них добровольцы получат денежную компенсацию.