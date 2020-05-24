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Дожди с грозами, порывистый ветер: прогноз погоды в Приамурье на 25 мая

Дожди с грозами, порывистый ветер: прогноз погоды в Приамурье на 25 мая
Фото: pixabay.com

В понедельник, 25 мая, в Амурской области ночью и днем дожди пройдут в южных и местами в северных районах. По югу в отдельных районах дождь будет сильным, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный, его скоростью – 5-10, с порывами 15-18 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут 7…12, по северу при прояснении – 1…6 градуса выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 16…21 градуса, в дожде – до 8…13.

В Благовещенске облачно с прояснением, дождь, ночью временами сильный. Восточный и северо-восточный ветер наберет скорость до 5-10, днем ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Ветер подует с северо-востока. Ночью его скорость будет достигать 2-7, с порывами до 15 метров в секунду. Днем скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура ночью в областном центре – 9…11 градусов тепла, днем 17…19 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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