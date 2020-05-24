Олег Кожемяко приказал наказать чиновников Владивостока за отключение горячей воды в разгар пандемии

Губернатор Приморья Олег Кожемяко потребовал у мэра Владивостока Олега Гуменюка наказать чиновников, которые согласовали начало проведения гидравлических испытаний. Кожемяко подчеркнул, что из-за самоизоляции их должны были перенести на июнь.

«Об этом говорилось неоднократно – есть решение оперативного штаба. Однако городом было согласовано начало испытаний на 12 мая. Приморцы находятся на самоизоляции, в напряженном режиме работают больницы, да и погода далеко не теплая. Вы подумали, как люди будут без горячей воды? Ведь не у всех есть титаны», – обратился к руководству города и коммунальщикам Олег Кожемяко.

Он потребовал наказать ответственных, согласовавших проведение гидравлических испытаний, а следовательно, и отключение горячей воды, сообщается на официальном сайте краевого правительства.