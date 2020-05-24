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сегодня, 13:43 9

Олег Кожемяко приказал наказать чиновников Владивостока за отключение горячей воды в разгар пандемии

Олег Кожемяко приказал наказать чиновников Владивостока за отключение горячей воды в разгар пандемии
Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморья Олег Кожемяко потребовал у мэра Владивостока Олега Гуменюка наказать чиновников, которые согласовали начало проведения гидравлических испытаний. Кожемяко подчеркнул, что из-за самоизоляции их должны были перенести на июнь.

«Об этом говорилось неоднократно – есть решение оперативного штаба. Однако городом было согласовано начало испытаний на 12 мая. Приморцы находятся на самоизоляции, в напряженном режиме работают больницы, да и погода далеко не теплая. Вы подумали, как люди будут без горячей воды? Ведь не у всех есть титаны», – обратился к руководству города и коммунальщикам Олег Кожемяко.

Он потребовал наказать ответственных, согласовавших проведение гидравлических испытаний, а следовательно, и отключение горячей воды, сообщается на официальном сайте краевого правительства.

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#Дальний Восток #ЖКХ

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    Калиту?

  • Alisa smail

    Alisa smail
    2 часа назад

    Ладно бы слово держали, что включат воду 22.05. так нет продлили, не известно на сколько. Спасибо Вам АКС, квитанции конечно не забыли направить в полном объеме.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    2 часа назад

    Олег Николаевич настоящий православный христианин. Слов зря на ветер не бросает. Суровую школу на Святой Руси прошел.

    Слава Господу. что милосердие и добродетель свойственны православным. А то бы виновные уже бы рыб кормили в Заливе Петра Великого

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Вот так как надо с ними поступать. Сидят там на местах, людей ни во что не ставят. Понятно что есть план на год вперёд, и что либо в нем менять, надо прилагать немалые усилия. Но могли и напрячься, сдвинуть сроки, согласовать с подрядчиками, учесть все нюансы. Но нет же, мозг уже не так работает, или не хочет работать. Им проще все по столетнему плану сделать.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Видит Бог, я незлобивый человек, но прошу нашего Губернатора

    последовать примеру Губернатора Приморья и наказать и нашу мэрию в целом,

    и даму, которая числится нашим мэром, за перекопанный город, за уничтоженные

    деревья и скверы, за насаждения в каждом квартале храмов...

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Вас же Василий Александрович спрашивал в песне "Что тебе подарить?" приуроченной к 8 марта. Вы промолчали.

    Послушайте лучше еще одну песню

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Хороший и своевременный почин от бывшего амурского губернатора, действительно, идет борьба с Инфекцией-Вирусом и в самый грязный период года отключают горячую воду. Понятно, что и не в одном городе Благовещенске, вот, например, родственница жаловалась, что в городе Свободном всю центральную часть города вообще отключили от горячей воды до 1 октября - на 4,5 месяца.( Нормально так, пришли люди с улицы и чтобы сразу помыть даже руки не холодной водой,обмыть лицо, приходится воду прежде согревать...) Мне кажется, что в период пандемии отключение горячей воды вообще недопустимо.

  • invv

    invv
    1 час назад



    V.M. , сегодня, 14:21 (Отредактировал V.M. сегодня, 14:22)

    Видит Бог, я незлобивый человек, но прошу нашего Губернатора

    последовать примеру Губернатора Приморья и наказать и нашу мэрию в целом,

    и даму, которая числится нашим мэром, за перекопанный город, за уничтоженные

    деревья и скверы, за насаждения в каждом квартале храмов...



    ++++++++++++++

    И почто Кожемяко нас покинул? На кого он нас бросил?

  • Геннадий Перетятько

    Геннадий Перетятько
    1 час назад

    Не накажут,ещё и грамоту дадут или персонального!

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