Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:00 0

В Благовещенске и Благовещенском районе горела сухая трава

В Благовещенске и Благовещенском районе горела сухая трава
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории Амурской области потушено четыре возгорания сухой растительности на общей площади около 3 гектаров. Палы зарегистрированы в Архаринском и Благовещенском районах, в Благовещенске и пгт Прогресс.

Все палы ликвидированы. В тушении было задействовано 23 человека личного состава пожарных и пять единиц техники.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 1 152 загорания сухой растительности на площади около 15 700 гектаров, в тушении которых было задействовано 8 704 человека и 1 909 единиц техники.

С начала пожароопасного периода специалисты надзорных органов и административные комиссии составили 1 974 протокола на общую сумму более 3,5 миллиона рублей. Рейды с целью предупреждения пожаров и палов будут проводиться до нормализации пожарной обстановки, сообщает пресс-служба амурского МЧС.

Амурчанам напоминают, что на территории региона сохраняется особый противопожарный режим. В это время запрещается посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора.

Просмотров всего: 420

#МЧС #пожары

распечатать


Происшествия 1

Дерзкий побег: из эколого-биологического центра Благовещенске сбежал барсук (фото)
Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Приамурье
Происшествия

Амурские спасатели сняли с дерева кота, который просидел там несколько дней (видео)
Происшествия

Природные пожары ликвидировали в Тындинском и Бурейском районах
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь