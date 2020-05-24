В Благовещенске и Благовещенском районе горела сухая трава

За минувшие сутки на территории Амурской области потушено четыре возгорания сухой растительности на общей площади около 3 гектаров. Палы зарегистрированы в Архаринском и Благовещенском районах, в Благовещенске и пгт Прогресс.

Все палы ликвидированы. В тушении было задействовано 23 человека личного состава пожарных и пять единиц техники.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 1 152 загорания сухой растительности на площади около 15 700 гектаров, в тушении которых было задействовано 8 704 человека и 1 909 единиц техники.

С начала пожароопасного периода специалисты надзорных органов и административные комиссии составили 1 974 протокола на общую сумму более 3,5 миллиона рублей. Рейды с целью предупреждения пожаров и палов будут проводиться до нормализации пожарной обстановки, сообщает пресс-служба амурского МЧС.

Амурчанам напоминают, что на территории региона сохраняется особый противопожарный режим. В это время запрещается посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора.