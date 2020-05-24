В России ищут добровольцев, которым заплатят за испытание вакцины от коронавируса

ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России приглашает добровольцев для участия в клинических исследованиях вакцин против COVID-19. За участие в них добровольцы получат денежную компенсацию. Риски будут застрахованы.

В настоящий момент протоколы исследований находятся на стадии согласования. Подробная информация об исследованиях, в том числе информация о сроках проведения и размере компенсационных выплат, будет представлена позже, сообщается на странице медучреждения в социальной сети.

Примерное время начала исследований: июнь–июль 2020 года. Среди требований к участникам: возраст от 18 до 50 лет; возможность провести несколько дней в стационаре, затем приезжать на амбулаторные визиты в клинику.

В исследованиях не смогут участвовать те, кто уже переболел COVID-19 или имеют антитела к возбудителю; беременные и кормящие женщины; лица, курящие более 10 сигарет в день; больные хроническими гепатитами и имеющие положительный ВИЧ-статус; лица, имеющие хронические заболевания в фазе обострения.

Перед началом исследований все участники пройдут скрининговое обследование, по результатам которого будет принято решение о возможности участия добровольца в исследованиях.