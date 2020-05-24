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сегодня, 12:33 10

В России ищут добровольцев, которым заплатят за испытание вакцины от коронавируса

В России ищут добровольцев, которым заплатят за испытание вакцины от коронавируса
Фото: pixabay.com

ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России приглашает добровольцев для участия в клинических исследованиях вакцин против COVID-19. За участие в них добровольцы получат денежную компенсацию. Риски будут застрахованы.

В настоящий момент протоколы исследований находятся на стадии согласования. Подробная информация об исследованиях, в том числе информация о сроках проведения и размере компенсационных выплат, будет представлена позже, сообщается на странице медучреждения в социальной сети.

Примерное время начала исследований: июнь–июль 2020 года. Среди требований к участникам: возраст от 18 до 50 лет; возможность провести несколько дней в стационаре, затем приезжать на амбулаторные визиты в клинику.

В исследованиях не смогут участвовать те, кто уже переболел COVID-19 или имеют антитела к возбудителю; беременные и кормящие женщины; лица, курящие более 10 сигарет в день; больные хроническими гепатитами и имеющие положительный ВИЧ-статус; лица, имеющие хронические заболевания в фазе обострения.

Перед началом исследований все участники пройдут скрининговое обследование, по результатам которого будет принято решение о возможности участия добровольца в исследованиях.

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#коронавирус #медицина #финансы

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    Неужели кто-то согласится,а если нет?

  • Культурный хам

    Культурный хам
    3 часа назад

    Уверен там уже двери по швам трещат )

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А чебы и не согласиться? Найдутся желающие.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    3 часа назад

    Весь вопрос в деньгах

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Согласен, бесплатно! На благо человечества и своих детей.

  • Нур

    Нур
    3 часа назад

    Российские разработчики испытали на себе вакцину от коронавируса и заявили о ее эффективности

    Александр Гинцбург рассказал о ходе разработки вакцины от коронавируса

    Ссылка на оригинал: https://medvestnik.ru/content/news/Rossiiskie-razrabotchiki-ispytali-na-sebe-vakcinu-ot-koronavirusa-i-zayavili-o-ee-effektivnosti.html

  • Ярило

    Ярило
    1 час назад

    в тюрмах много бесплатных "добровольцев"

  • Aligator z

    Aligator z
    37 минут назад

    Это в Москве: ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева»..... Мы бы и рады ...... Но нам и не достанется...... А, вооще согласен...

  • Aligator z

    Aligator z
    34 минуты назад

    Почему до 50 лет? По поводу курящих, француз доказал, что среди курящих минимальный процент заболевших ковидом.... значит они не пригодны для исследования, а это значит, что надо дымить.....

  • ay

    ay
    28 минут назад

    А ВОЗ заявила, что француз фигню спорол.

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