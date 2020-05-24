Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:14 11

В Амурскую область этапировали зэков, занимавшихся за решеткой мошенничеством

В Амурскую область этапировали зэков, занимавшихся за решеткой мошенничеством
Фото: pixabay.com

Амурские оперативники установили группу лиц, которые, находясь в местах лишения свободы в другом регионе, специализировались на дистанционных мошенничествах, похищали деньги со счетов. Их этапировали в Приамурье. Они находятся в следственном изоляторе Благовещенска.

В Амурской области в последнее время участились случаи дистанционных преступлений – краж и мошенничеств. Их жертвами стали уже около полутора тысяч жителей области.

Самый распространенный способ дистанционных мошенничеств связан с поступлением потерпевшему звонка от лже-сотрудника службы безопасности банка. Звонивший под любым предлогом старается получить деньги жертвы. Он может сообщить о попытке со стороны мошенников снять деньги с карты человека, сбое в системе или других возникших проблемах с банковским счетом. Затем обязательно дает рекомендации, как обезопасить свои сбережения. Например, скачать специальную программу или приложение, перевести деньги на «безопасный» счет, сообщить данные банковской карты и коды в приходящих СМС. Если выполнить эти действия, деньги будут списаны.

В полиции напоминают, что при звонке от неизвестных нельзя ни под каким предлогом сообщать личные данные и информацию о карте, коды, пришедшие в смс; нельзя устанавливать на телефон какие-либо программы.

Если звонившие представляются сотрудниками банка необходимо положить трубку, самостоятельно набрать номер банка, указанный с обратной стороны вашей карты, и уточнить все вопросы у оператора.

Правоохранители подчеркивают, что работники банка не будут расспрашивать о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка.

В управлении уголовного розыска областного УМВД создан отдел, который занимается раскрытием таких преступлений. Аналогичное подразделение создано и в МО МВД России «Благовещенский», сообщают в амурском УМВД.

Просмотров всего: 1292

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия

В Тынде сняли на видео возгорание иномарки

Общество 18

Совфед разработает законопроект о недопуске детей без прививок в школы и детсады
Власть 27

Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
Происшествия 2

В Возжаевке человеку поездом отрезало ноги
Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Pooss

    Pooss
    3 часа назад

    Найдутся и здесь продажные вертухаи и начнется все заново, деньги делают свое дело.

  • Pooss

    Pooss
    3 часа назад

    Найдутся и здесь продажные вертухаи и начнется все заново, деньги делают свое дело.

  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    22 мая ,мне звонил лже-сотрудник банка,я разговаривала с ним,до определенного момента,а потом сказала ,неужели кто-то верит вам,и он положил трубку.

  • zeya28

    zeya28
    3 часа назад

    Своих, видимо, не достаточно..

  • zeya28

    zeya28
    3 часа назад

    Своих, видимо, не достаточно..

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Начнут делиться опытом с местными сидельцами....прелестно!

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    3 часа назад

    Они тоже православные и живут в Святой Руси. Их, как специалистов своего дела, надо привлечь к организации дистанционного голосования. Гарантировав амнистию.

  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    банки каждый день занимаются мошенничеством-и никто за это их не садит

  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    Только смертная казнь для таких лиц, спасет мир, который шагает в эту полной цифровизации от интернет мошенничества. //т.к. сажать бесполезно, раз они оттуда продолжают обманывать людей//

  • Врангель

    Врангель
    1 час назад

    Демидыч

    банки каждый день занимаются мошенничеством-и никто за это их не садит



    Действительно, никто силком не заставляет код смс вводить, как и подписывать в атб договор на вексель и страхование.

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Пока живут на свете дураки... (с)

Показать все (11) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь