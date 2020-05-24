В Амурскую область этапировали зэков, занимавшихся за решеткой мошенничеством

Амурские оперативники установили группу лиц, которые, находясь в местах лишения свободы в другом регионе, специализировались на дистанционных мошенничествах, похищали деньги со счетов. Их этапировали в Приамурье. Они находятся в следственном изоляторе Благовещенска.

В Амурской области в последнее время участились случаи дистанционных преступлений – краж и мошенничеств. Их жертвами стали уже около полутора тысяч жителей области.

Самый распространенный способ дистанционных мошенничеств связан с поступлением потерпевшему звонка от лже-сотрудника службы безопасности банка. Звонивший под любым предлогом старается получить деньги жертвы. Он может сообщить о попытке со стороны мошенников снять деньги с карты человека, сбое в системе или других возникших проблемах с банковским счетом. Затем обязательно дает рекомендации, как обезопасить свои сбережения. Например, скачать специальную программу или приложение, перевести деньги на «безопасный» счет, сообщить данные банковской карты и коды в приходящих СМС. Если выполнить эти действия, деньги будут списаны.

В полиции напоминают, что при звонке от неизвестных нельзя ни под каким предлогом сообщать личные данные и информацию о карте, коды, пришедшие в смс; нельзя устанавливать на телефон какие-либо программы.

Если звонившие представляются сотрудниками банка необходимо положить трубку, самостоятельно набрать номер банка, указанный с обратной стороны вашей карты, и уточнить все вопросы у оператора.

Правоохранители подчеркивают, что работники банка не будут расспрашивать о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка.

В управлении уголовного розыска областного УМВД создан отдел, который занимается раскрытием таких преступлений. Аналогичное подразделение создано и в МО МВД России «Благовещенский», сообщают в амурском УМВД.