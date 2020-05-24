В Амурской области на COVID-19 обследовано уже почти 36 тысяч человек

На 23 мая на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в Амурской области проведено 35 991 исследований, в том числе за последние сутки – 1 829. Общее количество контактных лиц с заболевшими – 1 157 человек. У них также взяты анализы.

По состоянию на 23 мая в регионе выявлено 23 новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции. На изоляции по месту жительства находится 1 141 человек, в изоляторах – 16, в обсерваторе – 0. Коэффициент распространения инфекции – 2,2. Показатель тестирования – 166,6 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 51,4%, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Ольга Канюшкина