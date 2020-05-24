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сегодня, 11:46 0

Амурская область подала заявку на дистанционную продажу лекарств

Амурская область подала заявку на дистанционную продажу лекарств
Фото: pixabay.com

Аптечные организации из четырех регионов страны, в том числе из Амурской области, уже подали заявления в Росздравнадзор для оформления разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Пять аптечных организаций из города Москва, а также Сахалинской, Амурской и Московской областей подали в Росздравнадзор заявления на осуществление дистанционной торговли лекарственными препаратами», – указано в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств подписал Владимир Путин. Вместе с тем глава государства потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.

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#здоровье #медицина

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