Амурская область подала заявку на дистанционную продажу лекарств

Аптечные организации из четырех регионов страны, в том числе из Амурской области, уже подали заявления в Росздравнадзор для оформления разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Пять аптечных организаций из города Москва, а также Сахалинской, Амурской и Московской областей подали в Росздравнадзор заявления на осуществление дистанционной торговли лекарственными препаратами», – указано в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств подписал Владимир Путин. Вместе с тем глава государства потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.