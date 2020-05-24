С понедельника часть Благовещенска останется без горячей воды

В понедельник, 25 мая, без горячего водоснабжения останутся жители второго и третьего микрорайонов, районов КПП и ЦЭС. Это связано со стартом сезонной ремонтной компании.

Без горячей воды жители указанных районов будут почти 2 недели – до 5 июня.

В Благовещенске сотни километров инженерных сетей, которые необходимо ежегодно проверять и готовить к отопительному сезону.

Следующая на очереди по отключению горячего водоснабжения – центральная часть города от 50-летия Октября до Лазо между улицами Ленина и Октябрьской.

С графиком летнего отключения горячей воды в Благовещенске можно ознакомиться по ссылке.

Ремонтные работы «Амурские коммунальные системы» во всем городе планируют завершить к середине сентября. С 14 по 18 сентября в Благовещенске состоятся новые гидравлические испытания перед началом отопительного периода.