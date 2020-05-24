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сегодня, 11:11 7

С понедельника часть Благовещенска останется без горячей воды

С понедельника часть Благовещенска останется без горячей воды
Фото: pixabay.com

В понедельник, 25 мая, без горячего водоснабжения останутся жители второго и третьего микрорайонов, районов КПП и ЦЭС. Это связано со стартом сезонной ремонтной компании.

Без горячей воды жители указанных районов будут почти 2 недели – до 5 июня.

В Благовещенске сотни километров инженерных сетей, которые необходимо ежегодно проверять и готовить к отопительному сезону.

Следующая на очереди по отключению горячего водоснабжения – центральная часть города от 50-летия Октября до Лазо между улицами Ленина и Октябрьской.

С графиком летнего отключения горячей воды в Благовещенске можно ознакомиться по ссылке.

Ремонтные работы «Амурские коммунальные системы» во всем городе планируют завершить к середине сентября. С 14 по 18 сентября в Благовещенске состоятся новые гидравлические испытания перед началом отопительного периода.

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#ЖКХ

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В пяти муниципалитетах Амурской области еще не отключили отопление
Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    44 минуты назад

    бани закрыты-горячей воды нет-издевательство над народом

  • Tуман

    Tуман
    38 минут назад

    Демидычбани закрыты-горячей воды нет-издевательство над народом


    Реки уже вскрылись

  • vertex

    vertex
    29 минут назад

    В Подмосковье вновь включили отопление. Но пришло оно пока не ко всем. Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин объяснил, почему.

    "На включение всех систем требуется 3-4 дня. Сегодня вечером тепло поступит во все дома области без исключения", - сообщил он во время онлайн-брифинга с журналистами. Хромушин напомнил, что еще пять лет назад процесс включения-отключения отопления в Подмосковье растягивался на месяц, сейчас же эта процедура занимает всего несколько дней.

    В этом году область учла долгосрочные прогнозы синоптиков и не стала отключать от котельной социальные объекты: больницы, школы и детсады. Подачу отопления в них прекратили с наступлением теплой погоды, но котельные, питающие соцобъекты, решили не останавливать. Это позволило подать в них тепло за несколько часов. В жилом фонде котельные остановили - этим и объясняется задержка с его повторным включением в некоторых муниципалитетах.

    "С понедельника начнется потепление. "

  • Вета007

    Вета007
    26 минут назад

    У нас в доме до сих пор горячей воды нет, хотя должны были отключить только до 22 мая. И конкретных сроков никто не называет, мол ремонтируем, ждите.

  • vertex

    vertex
    23 минуты назад

    "В каких жарких странах проживает руководство РКС?"

  • батарейка

    батарейка
    10 минут назад

    Вета007У нас в доме до сих пор горячей воды нет, хотя должны были отключить только до 22 мая. И конкретных сроков никто не называет, мол ремонтируем, ждите.


    А где это у вас? Мы тоже сидим без воды почти 2 недели , на горького кузнечной и правды не узнать когда включат.пожаловаться некому, так вот только на форуме и поплакать.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    4 минуты назад

    Уверен, что когда за поправки проголосуете - тогда и включат.

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