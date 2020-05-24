Власти Благовещенска решили не закрывать мост через Зею почти на три дня

В администрации Благовещенска принято решение не закрывать мост с 29 мая. При этом приступить к аварийно-восстановительным работам собираются уже в начале следующей недели.

Отказ от идеи перекрыть движение по проблемному мосту на несколько дней объяснили тем, что остановка движения более чем на двое суток может повлечь значительные сложности для жителей Амурской области. Поэтому в мэрии поставили задачу проектировщику пересмотреть утвержденный график работ, сократив его максимум до двух ночей.

В результате проектной организацией было вынесено положительное решение. Таким образом, ремонт балки и замена дефектных плит будет осуществляться в ночное время в два этапа. Причем дорожники планируют завершить основные работы за одну ночь, вторая остается как резервная.

Это позволит, во-первых, демонтировать эстакаду, благодаря чему увеличится разрешенная скорость движения по мосту, во-вторых, сдвинуть срок окончания работ на более ранний. Таким образом, к ремонту на 19-м пролете рабочие приступят уже в ночь со вторника на среду. Полное перекрытие моста запланировано с 19:30 26 мая до 06:30 27 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителей Благовещенска и Амурской области просят планировать свои поездки с учетом этой информации.