Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:48 1

Власти Благовещенска решили не закрывать мост через Зею почти на три дня

Власти Благовещенска решили не закрывать мост через Зею почти на три дня
Фото: admblag.ru

В администрации Благовещенска принято решение не закрывать мост с 29 мая. При этом приступить к аварийно-восстановительным работам собираются уже в начале следующей недели.

Отказ от идеи перекрыть движение по проблемному мосту на несколько дней объяснили тем, что остановка движения более чем на двое суток может повлечь значительные сложности для жителей Амурской области. Поэтому в мэрии поставили задачу проектировщику пересмотреть утвержденный график работ, сократив его максимум до двух ночей.

В результате проектной организацией было вынесено положительное решение. Таким образом, ремонт балки и замена дефектных плит будет осуществляться в ночное время в два этапа. Причем дорожники планируют завершить основные работы за одну ночь, вторая остается как резервная.

Это позволит, во-первых, демонтировать эстакаду, благодаря чему увеличится разрешенная скорость движения по мосту, во-вторых, сдвинуть срок окончания работ на более ранний. Таким образом, к ремонту на 19-м пролете рабочие приступят уже в ночь со вторника на среду. Полное перекрытие моста запланировано с 19:30 26 мая до 06:30 27 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителей Благовещенска и Амурской области просят планировать свои поездки с учетом этой информации.

Просмотров всего: 1360

#дороги #строительство

распечатать


Общество 3

В Благовещенске ремонтируют участок улицы Калинина от Институтской до Воронкова
Общество 8

Из-за ремонта Калинина один из дворов Благовещенска превратился в дорогу
Общество 8

Минвостокразвития опровергло проблему фиктивных разводов в ДФО из-за льготной ипотеки
Коронавирус 6

Среди сотрудников компании «Газпром переработка Благовещенск» в Свободном не выявлено заболевших COVID-19
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    28 минут назад

    Лишь бы все нормально сделали.... А не как обычно

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь