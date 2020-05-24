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Отдых в детских лагерях в Благовещенске сдвигается на неопределенный срок

Отдых в детских лагерях в Благовещенске сдвигается на неопределенный срок
Фото: instagram.com/v.s.kalita

В Благовещенске на заседании городской КЧС обсудили вопрос летнего отдыха горожан и летней оздоровительной кампании. Прозвучало, что, пока дети остаются дома, но рассматриваются разные формы их занятости. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила мэр города Валентина Калита.

«Понимаю, что всем уже хочется на природу, ближе к воде. Но санитарно-эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в нашем городе, да и во всей области, не позволяет нам провести этот период в привычном формате. Из главного: сроки летней оздоровительной кампании сдвигаются на неопределенное время. Это значит, что дети, которые раньше находились под присмотром педагогов в пришкольных и загородных лагерях в течение смены, а иногда и нескольких смен, останутся дома. Поэтому сейчас очень важно всем нам подумать, как занять наших детей в эти летние месяцы. Мы со своей стороны разрабатываем различные варианты малоконтактных и дистанционных форм летней занятости. Безусловно, готовимся к открытию лагерей. И как только ограничения будут сняты, мы примем всех желающих», – написала Валентина Калита.

Также мэр обратилась к родителям выпускников.

«Ребята завершили обучение. В понедельник их ждет последний звонок. В этом году он, как и все другие массовые мероприятия, пройдет в дистанционном формате. Уважаемые родители, пожалуйста, будьте бдительны и осторожны. Не позволяйте собираться детям группами, выезжать на природу на коллективных отдых. Помните, ограничительные меры призваны обезопасить наших детей от опасной инфекции», – призвала градоначальник.

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#городская власть #дети #отдых

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