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Совфед разработает законопроект о недопуске детей без прививок в школы и детсады

Совфед разработает законопроект о недопуске детей без прививок в школы и детсады
Фото: pixabay.com

Сенаторы планируют разработать законопроект, который запрещает допускать детей без прививок в школы и дошкольные учреждения. Такое предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ.

«Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и предусмотреть следующее: не допускать детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок в дошкольные учреждения и школы, включить информацию о недопуске приема в организованные коллективы в информированное добровольное несогласие родителя на проведение прививок детям», – говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Для реализации этой инициативы сенаторы планируют внести изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Какое наказание предлагается за нарушение норм данного законопроекта, в документе не уточняется. Законопроект также расширит перечень обязательных профилактических прививок, включенных в национальный календарь.

Ранее Минздрав РФ рекомендовал регионам принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в субъекте.

Календарь прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.

Между тем, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко не видит оснований запрещать допуск детей без прививок в школы.

«Существует законодательство, которое говорит о том, что родители принимают решение об этом [о прививках]. У нас вся медицина добровольна, поэтому любое медицинское вмешательство возможно только при согласии пациента или его представителя… Что касается прививок, конечно, желательно, чтобы все дети были привиты, когда они приходят в учебные заведения, но это совсем не значит, что ребенок, у которого отсутствуют прививки, не будет иметь право на образование. Я пока не вижу таких законных оснований, которые бы дали такую возможность образовательным учреждениям», – сказала сенатор.

Она добавила, что слышала о данной инициативе. По словам сенатора, после того, как предложение поступает от сенаторов в рабочую группу Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях пандемии, его будет необходимо обосновать и определить, существуют ли правовые возможности для реализации инициативы.

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#дети #закон #медицина #российская власть #школа

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    всё должно быть по желанию родителей и детей-у каждого есть свои особенности здоровья

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Какую угрозу "привитым" детям, несут дети, которые не имеют прививок?

    То же касается Ковида. Вакцинация не излечивает человека, поэтому, будут ли люди, которые не прошли вакцинацию, представлять опасность для тех, кто её прошёл? Кто-то перенёс болезнь в лёгкой форме, или его вылечили, но они остаются носителями вируса. Им-то зачем вакцинация?

  • 777sss

    777sss
    1 час назад

    Вообще с ума сошли, у каждого своеобразный иммунитет и все делается по желанию, а не по принуждению, у меня 3 детей и я буду первый кто придёт к мырии с факелом света для ваших умов

  • ay

    ay
    21 минута назад

    Эк вас демократы разбаловали. При Советах прививали всех и был толк. А сейчас от этих антипрививочников одни беды. Даже их собственным детям.

  • Nikodim

    Nikodim
    18 минут назад

    Все что происходит последнее время в нашей медицине не позволяет допустить полное доверие к их действиям. Значит пусть потом набирают классы прививочных и на удаленку, как сейчас, остальных. Мои будут во второй группе.

  • vertex

    vertex
    18 минут назад

    "При Советах бабло не отмывали и фуфло не толкали лоббирования, ответственность была производителей вакцин"

  • ay

    ay
    16 минут назад

    NikodimВсе что происходит последнее время в нашей медицине не позволяет допустить полное доверие к их действиям. Значит пусть потом набирают классы прививочных и на удаленку, как сейчас, остальных. Мои будут во второй группе.


    О, ещё и удалёнку для таких вот. Ага. Щаз. Всех в кучу, всем прививки. Отвод только по медицинским показаниям. Религиозные и прочие хотелки правой пятки родителей - в топку.

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