Совфед разработает законопроект о недопуске детей без прививок в школы и детсады

Сенаторы планируют разработать законопроект, который запрещает допускать детей без прививок в школы и дошкольные учреждения. Такое предложение содержится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства РФ.

«Внести изменения в законодательство в целях усиления требований к иммунопрофилактике и предусмотреть следующее: не допускать детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок в дошкольные учреждения и школы, включить информацию о недопуске приема в организованные коллективы в информированное добровольное несогласие родителя на проведение прививок детям», – говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Для реализации этой инициативы сенаторы планируют внести изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Какое наказание предлагается за нарушение норм данного законопроекта, в документе не уточняется. Законопроект также расширит перечень обязательных профилактических прививок, включенных в национальный календарь.

Ранее Минздрав РФ рекомендовал регионам принимать решение о приостановке плановой вакцинации, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в субъекте.

Календарь прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней, как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.

Между тем, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко не видит оснований запрещать допуск детей без прививок в школы.

«Существует законодательство, которое говорит о том, что родители принимают решение об этом [о прививках]. У нас вся медицина добровольна, поэтому любое медицинское вмешательство возможно только при согласии пациента или его представителя… Что касается прививок, конечно, желательно, чтобы все дети были привиты, когда они приходят в учебные заведения, но это совсем не значит, что ребенок, у которого отсутствуют прививки, не будет иметь право на образование. Я пока не вижу таких законных оснований, которые бы дали такую возможность образовательным учреждениям», – сказала сенатор.

Она добавила, что слышала о данной инициативе. По словам сенатора, после того, как предложение поступает от сенаторов в рабочую группу Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях пандемии, его будет необходимо обосновать и определить, существуют ли правовые возможности для реализации инициативы.