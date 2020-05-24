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сегодня, 09:22 17

Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он позволяет использовать почту и электронное голосование на выборах всех уровней и референдумах. Также допускается возможность сбора подписей избирателей с использованием портала госуслуг. Кроме того, разрешается отложить выборы губернатора в случае введения режима ЧС, пишет «Коммерсант».

Госдума приняла закон 13 мая, Совет Федерации – 20-го.

Один из авторов поправок депутат Дмитрий Вяткин рассказал, что изменения стали необходимы из-за эпидемии коронавируса, так как неизвестно, сколько продлятся ограничения.

Однако глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что закон не будут применять в отношении голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его планировали провести 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом его отложили на неопределенный срок.

Источники РБК отмечали, что администрация президента рассматривает возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести Парад Победы.

Просмотров всего: 628

#выборы #закон #российская власть

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    полный тоталитаризм без всяких масок

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Прости нас Гагарин, мы всё про...

  • Лесник28

    Лесник28
    1 час назад

    100% контроль, чего и добивались..

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Подписал бы он уже закон о голосовании за народ. Подпишем все доверенность на Путина и пусть сидит на кнопочки нажимает. Царь...

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Тайна голосования отменена. Проголосуешь против Едра, корову отберут

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Tуман

    Тайна голосования отменена. Проголосуешь против Едра, корову отберут



    Да, самое основное - тайна голосования, нарушена. Всех чиновников, бюджетников и т.п. загонят голосовать дистанционно - многие ли из них рискнут идти против течения?...

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    1 час назад

    А что выборы ещё существуют...не..не слышал

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    когда вы не ходили на выборы и поливали грязью все партии вы на что рассчитывали?вот теперь и получайте диктатуру ЕР

  • Цунай

    Цунай
    53 минуты назад

    И парад победы, точка.

  • ямщик

    ямщик
    48 минут назад

    Да все нормально. Надо ж использовать возможности современных технологий. Отставать нельзя. Другое дело, что народу нужна не демократия, а справедливость.

    Надо поменять структуру власти, ликвидировать нахер все партии. госдумы, советы федерации, конституционный суд и может быть даже, конституцию. А изъявление народных чаяний и потребностей организовать совсем иначе, нежели сейчас.

    И будет нам счастье.

  • invv

    invv
    47 минут назад

    Вопрос, конечно, интересный, как же быть с тайной голосования?!

  • ay

    ay
    44 минуты назад

    ОНИ никому не скажут. Не верите? "Мы (гусские) не обманываем д'уг д'уга"

  • vertex

    vertex
    44 минуты назад

    Цунай

    И парад победы, точка.



    "Народ победили?"

  • vertex

    vertex
    39 минут назад

    ay

    ОНИ никому не скажут. Не верите? "Мы (гусские) не обманываем д'уг д'уга"



    "Именно такие там и выступают?"

    http://katyusha.org/view?id=14389

  • Tуман

    Tуман
    36 минут назад

    Демидычкогда вы не ходили на выборы и поливали грязью все партии вы на что рассчитывали?вот теперь и получайте диктатуру ЕР


    Это наблюдатели от ЛДПР всё прсрали. Да? Нет? Надеюсь

  • dance

    dance
    23 минуты назад

    Онлайн- голосование не обязательный, а один из возможных способов голосования. Так что вэлкам на избирательные участки.

  • Вета007

    Вета007
    18 минут назад

    Весело однако. Ждём голосование по смс, причем каждая смс 500 р. Вот и дефицит бюджета восполнят... Всегда ходила на голосования, за нынешних активистов не голосую уже давно, но знаю много людей, которые все равно за них проголосуют. А если и нет, они наймут парочку хакеров и те им все-все-все сделают. Достаточно установить удаленный доступ к компу и голосуй за кого хочешь, человек и не узнает. Сейчас как раз такой вирус по сети гуляет. Не удивлюсь, если среди голосовавших полно будет "мертвых душ"... Спасибо чересчур своевременному коронавирусу. Он нашей власти прям помог.

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