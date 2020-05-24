Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Он позволяет использовать почту и электронное голосование на выборах всех уровней и референдумах. Также допускается возможность сбора подписей избирателей с использованием портала госуслуг. Кроме того, разрешается отложить выборы губернатора в случае введения режима ЧС, пишет «Коммерсант».

Госдума приняла закон 13 мая, Совет Федерации – 20-го.

Один из авторов поправок депутат Дмитрий Вяткин рассказал, что изменения стали необходимы из-за эпидемии коронавируса, так как неизвестно, сколько продлятся ограничения.

Однако глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что закон не будут применять в отношении голосования по поправкам в Конституцию. Изначально его планировали провести 22 апреля, однако из-за ситуации с коронавирусом его отложили на неопределенный срок.

Источники РБК отмечали, что администрация президента рассматривает возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести Парад Победы.