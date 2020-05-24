В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Перспектива снижения пенсионного возраста в России слабо реализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств. Так считает глава комитета Государственной думы РФ по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической – когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет, пишут РИА Новости.

«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению, <…> потому что достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то, что у нас сейчас идет еще переходный период», – сказал Нилов.

При этом он предположил, что если безработица будет расти, то вместо снижения пенсионного возраста можно точечно поддерживать различные отрасли, усилить работу центров занятости, увеличить потенциал для переобучения и переквалификации, возможно – выделять больше средств на создание рабочих мест. Прежде всего, для молодых специалистов и людей предпенсионного возраста.