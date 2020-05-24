Выбор читателей за 23 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 23 мая.

23 мая в Амурской области выявлено 23 новых случая коронавируса. Всего в Приамурье теперь насчитывается 340 заболевших.

Амурская областная стоматология с 20 мая 2020 года не работает. Объявление об этом появилось на двери медучреждения в Благовещенске.

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими достигло 1 160 человек. Из них 1 139 человек получили от Роспотребнадзора постановления о нахождении дома на самоизоляции. В изоляторах находится 21 человек.

23 мая в Благовещенске, в районе пересечения улиц Шимановского и Зейской неизвестные самовольно провели обрезку веток на одном из деревьев. Она проведена крайне грубо, дереву нанесен значительный ущерб.