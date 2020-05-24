Правительство России одобрило выделение детских «коронавирусных» выплат

Правительство России одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам страны, у которых первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Также на выплаты смогут рассчитывать родители ребенка в возрасте от трех до 16 лет.

В сообщении, опубликованном 23 мая на сайте кабмина, указывается решение «принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», цитируют постановление «Известия».

В России с 1 июня семьи с детьми от трех до 16 лет начнут получать выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

22 мая Минкомсвязи России сообщило, что в заявлениях на получение единоразовой выплаты на детей до 16 лет указано более 14 миллионов несовершеннолетних граждан страны. В тот же день Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан до 6 752 рублей. До принятия закона на первого ребенка полагалось 3 375 рублей в месяц.