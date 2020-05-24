Гороскоп 24 мая: Весам достанется подарок от Вселенной, а Раки возьмут на себя ответственность

Восход Солнца: 04:31

Заход Солнца: 20:22

Солнце в Близнецах.

Овен. Сегодня Овнам хорошо будут удаваться финансовые операции и планирование сделок в будущем. Близкие или знакомые помогут осуществлению вашей мечты, подготовьтесь принимать подарки от Вселенной.

Телец. Пришло время позаботиться о старших родственниках, они нуждаются в этом. Воскресенье окажется достаточно напряженным, постарайтесь по мере возможностей помогать близким. Не исключают звезды романтическое приключение во второй половине дня.

Близнецы. Серьезный конфликт ожидает Вас, если сегодня решите затеять большое выяснение отношений с любимым. Принимайте подарки судьбы с готовностью и уверенностью, что Вы это заслужили!

Рак. За некоторые события Ракам придется взять на себя ответственность; неприятностей за этим не последует, даже наоборот, смелость оценят по достоинству. Можно активно заниматься финансовыми делами, подписанные сделки окажутся удачными и принесут прибыль.

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Лев. Сегодня Львы, наверняка, поймут, что не успевают делать все и сразу, пора сконцентрироваться на самом главном! В этот день дома Вы почувствуете себя в своей тарелке на все 100%, сможете расслабиться после изнурительного рабочего дня.

Дева. Не пытайтесь оправдать своё нежелание заниматься делами – лучше избавьтесь от лени, и поскорее возьмитесь за работу. В самых кризисных ситуациях сохраняйте холодный ум и не говорите резкие слова.

Весы. Звезды предупреждают, что некоторые представители знака сегодня пойдут на авантюру, которая не принесет им желаемого результата. Не старайтесь все успеть, не время решать глобальные проблемы, а поддержать того, кто находится рядом, Вы действительно сможете!

Скорпион. Стартует период личного роста, постарайтесь перейти в работе на новый уровень. Избегайте тесных контактов этим утром, из-за минутного недопонимания Вы можете лишиться союзника или друга.

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Стрелец. Сегодня не загружайте себя работой, в этот выходной день можно заняться любимым хобби или провести время с родными. Желательно провести день в спокойной атмосфере и в одиночестве.

Козерог. Сегодня можете решиться на шаг, который давно обдумывали, звезды благоволят вашему успеху. Не скромничайте, рассказывайте о своих способностях и успехах с удовольствием, ведь Вам действительно нравится то, чего вы сумели достигнуть своим умом и другими, достойными похвалы, чертами.

Водолей. Не советуют астрологи сегодня заниматься всякими финансовыми делами, что-то обязательно пойдет не так. Хорошо пройдет деловая коммуникация, полезным станет обсуждение прошлого. Во второй половине дня вероятны новости издалека.

Рыбы. Для Вас сегодня польза от позитивного мышления окажется абсолютной, унывать нельзя. Не переживайте о деньгах, даже если до недавнего времени Вы страдали от дефицита денежных средств, астрологи пророчат Вам позитивные изменения уже в ближайшее время, помогут друзья или близкие партнеры.

Астролог: Вальдемар Небоходцев