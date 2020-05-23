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23мая
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сегодня, 20:49 3

Благовещенец, проходивший обследование на COVID-19, сбежал из больницы в Якутии

Благовещенец, проходивший обследование на COVID-19, сбежал из больницы в Якутии
Фото: pixabay.com

В Якутии издание парламента республики распространило непроверенную информацию о якобы сбежавшем благовещенце с COVID-19. Позднее публикация была удалена.

Пациент действительно покинул обсерватор Якутского республиканского противотуберкулезного диспансера. ЯСИА попросило медучреждение разъяснить ситуацию.

Факт самовольного ухода был, о чем доложили в правоохранительные органы. Но у пациента не было выявлено коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель директора учреждения по медицинской части Наталья Валь.

«Все больные, которые к нам поступают, обязательно сдают анализ на наличие коронавирусной инфекции. Затем они поступают в провизорное отделение на дополнительное обследование до того момента, когда их впустят в главный корпус. Сбежавший пациент, прибывший из Благовещенска, находился в том отделении и в понедельник должен был перевестись в профильное отделение для лечения туберкулеза, переждав инкубационный период в 14 дней. Он трехкратно сдавал анализы, а также КТ и, повторяю, коронавирус не был выявлен», — сообщила заместитель директора НПЦ «Фтизиатрия» Наталья Валь.

Не дождавшись назначенного срока, пациент решил сбежать из учреждения. Об этом факте было доложено в правоохранительные органы, так как учреждение социальное и пациент трижды находился в местах лишения свободы. На данный момент сотрудниками проводится соответствующая работа.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Одинокая волчица

    Одинокая волчица
    1 час назад

    И что дальше?

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Похоже на то, что он где то бежит...

  • vertex

    vertex
    18 минут назад



    Сбежавший пациент, прибывший из Благовещенска, находился в том отделении и в понедельник должен был перевестись в профильное отделение для лечения туберкулеза, переждав инкубационный период в 14 дней. Он трехкратно сдавал анализы, а также КТ и, повторяю, коронавирус не был выявлен», — сообщила заместитель директора НПЦ «Фтизиатрия» Наталья Валь.

    Не дождавшись назначенного срока, пациент решил сбежать из учреждения. Об этом факте было доложено в правоохранительные органы, так как учреждение социальное и пациент трижды находился в местах лишения свободы.



    "Кто - нибудь из служб контролировал передвижение данного пациента с туберкулезом, из Благовещенска в Якутию?"

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