Благовещенец, проходивший обследование на COVID-19, сбежал из больницы в Якутии

В Якутии издание парламента республики распространило непроверенную информацию о якобы сбежавшем благовещенце с COVID-19. Позднее публикация была удалена.

Пациент действительно покинул обсерватор Якутского республиканского противотуберкулезного диспансера. ЯСИА попросило медучреждение разъяснить ситуацию.

Факт самовольного ухода был, о чем доложили в правоохранительные органы. Но у пациента не было выявлено коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель директора учреждения по медицинской части Наталья Валь.

«Все больные, которые к нам поступают, обязательно сдают анализ на наличие коронавирусной инфекции. Затем они поступают в провизорное отделение на дополнительное обследование до того момента, когда их впустят в главный корпус. Сбежавший пациент, прибывший из Благовещенска, находился в том отделении и в понедельник должен был перевестись в профильное отделение для лечения туберкулеза, переждав инкубационный период в 14 дней. Он трехкратно сдавал анализы, а также КТ и, повторяю, коронавирус не был выявлен», — сообщила заместитель директора НПЦ «Фтизиатрия» Наталья Валь.

Не дождавшись назначенного срока, пациент решил сбежать из учреждения. Об этом факте было доложено в правоохранительные органы, так как учреждение социальное и пациент трижды находился в местах лишения свободы. На данный момент сотрудниками проводится соответствующая работа.