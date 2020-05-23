Во всероссийском последнем звонке примут участие известные исполнители, блогеры и ведущие

Последний звонок для выпускников российских школ проведут в онлайн-формате 25 мая. Трансляция праздника начнется в 16:00 по амурскому времени в сообществе Министерства просвещения России в социальной сети «Вконтакте».

В 2020 году в поддержку всех выпускников страны на официальном сайте Минпросвещения России и в социальных сетях ведомства стартует всероссийская акция «Последний звонок – 2020». Школьников ждут флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведенном в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей.

Мероприятие пройдет при поддержке Mail.ru Group, Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российского движения школьников, сообщают «Известия».

Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске к виртуальному празднику готовятся 1 172 выпускников 11-х классов, а также 2 583 выпускника 9-х классов. Педагоги, родители и дети снимают фильмы на память, которые будут опубликованы в социальных сетях школ.

Также в день последнего звонка, 25 мая, на территории Амурской области не будут продавать алкоголь.