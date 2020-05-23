Ремонт в Амурской областной научной библиотеке продлится до 2 июня

Амурская областная научная библиотека с 12 мая работает в закрытом режиме. В ней проводится ремонт, он завершится 2 июня. До этого же времени продлен срок возврата книг.

Пока идет ремонт, библиотекари вливают новые поступления в фонд, оцифровывают, работают с документами, верстают новые издания, создают виртуальные выставки и готовят онлайн-мероприятия. Также обеспечивается доступ ко всем электронным ресурсам, поддерживается связь с читателями по всем каналам связи.

Идет ремонт в отделе обслуживания, отделе краеведения и редких книг, холле третьего этажа. Здесь заменены электропроводка и светильники, покрашены стены и потолки, меняется напольное покрытие. Кроме этого, ведутся работы по увеличению мощности электропотребления.

Постепенно библиотека вернется к привычной жизни. Информация о том, какие ограничительные меры будут введены, появится на сайте библиотеки.

«Просим не волноваться всех, кто хочет вернуть книги в библиотеку. Срок возврата автоматически продлён до 2 июня 2020 года», – сообщают библиотекари.