Жительницу Белогорска будут судить за фейк о коронавирусе

Перед судом предстанет жительница Белогорска, обвиняемая в распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Рассылка голосового сообщения о количестве заболевших обернулось уголовным преследованием.

Следственный отдел следственного управления Следственного комитета завершил расследование уголовного дела по обвинению жительницы города Белогорска в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По данным регионального следственного управления СК РФ, 21 апреля обвиняемая разослала в мессенджере голосовое сообщение, в котором были недостоверные сведения о количестве выявленных случаев коронавирусной инфекции, а также случаях заражения медицинских работников на территории Белогорска.

По версии следствия, 21 апреля 2020 года обвиняемая по месту своего жительства записала и распространила через интернет-мессенджер звуковое сообщение, в котором под видом достоверных сведений сообщила заведомо ложные данные о количестве заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 граждан Амурской области, состоянии их здоровья, проведенных мероприятиях по массовому отбору положительных проб на наличие вирусной инфекции у работников медицинских учреждений

Преступление выявлено в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УМВД России по Амурской области и УФСБ России по Амурской области, сообщается на сайте следственного комитета.

В настоящее время следствием собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.