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Глава Минкульта рассказала о «коронавирусных» правилах работы музеев и театров

Глава Минкульта рассказала о «коронавирусных» правилах работы музеев и театров
Фото: kremlin.ru

В российских музеях установят норму посещения «один человек на 20 кв. м», а в театрах зрителей будут рассаживать в шахматном порядке. Такие меры будут приняты, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей от коронавируса, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Министр также рассказала, что возобновление работы музеев с 1 июня не обозначает их открытия для посетителей. Сперва во всех помещениях должна быть проведена дезинфекция, при которой нужно учитывать необходимость бережного обращения с уникальными экспонатами. Кроме того, в музеях будут установлены прозрачные перегородки, отделяющие сотрудников от посетителей.

Также Любимова отметила, что «уникальный паркет многих федеральных музеев на время добавит в свой орнамент наклейки», обозначающие необходимую дистанцию между посетителями. Групповые экскурсии в музеях, по ее словам, возобновятся «в самую последнюю очередь».

В театрах, которые предположительно откроются в сентябре, зрителей будут размещать в шахматном порядке. Любимова подчеркнула, что это уже мировая практика, которая теперь рассматривается и в РФ. Она добавила, что это решение неизбежно повлияет на доходы учреждений. Такие же меры будут приняты и в филармониях, которые могут открыться с «определенных произведений», позволяющих расположить музыкантов так, чтобы их выступление было безопасным.

Кроме того, министр добавила, что рассматривается вопрос ограничения по возрасту для сотрудников. В частности, в регионах с суровым климатом возраст гардеробщиков не может превышать 60 лет, а сотрудники в музейных залах, куда приходят посетители, не могут быть старше 65 лет, сообщает «Росбалт».

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#коронавирус #культура

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