Почти 9,5 тысячи больных коронавирусом выявили в России за последние сутки

За прошедшие в сутки в России зарегистрировано 9 434 новых случая коронавирусной инфекции. Заболевание было выявлено в 84 регионах, сообщил оперативный штаб 23 мая.

Больше всего заболевших в Москве — 3 190. В Московской области — 846 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Санкт-Петербурге — 363 новых случая, сообщают «Известия».

42 % заболевших не имели клинических проявлений болезни. 139 пациентов скончались за сутки, полностью выздоровели 8 111 человек.

Всего с начала эпидемии в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах, 3 388 человек скончались, выздоровели 107 936 пациентов.

На данный момент распространение коронавируса в России вышло на плато, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Уровень смертности пациентов с коронавирусом в стране составляет менее 1 %. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеет клинических проявлений болезни.

Как сообщало Амур.инфо, 23 мая в Амурской области выявлено 23 новых случая коронавируса. Они обнаружены: в Благовещенске ‒ 13, Тынде ‒ 3, Свободном ‒ 3, Серышевском районе ‒ 2, Тындинский район ‒ 2. Всего в Приамурье теперь насчитывается 340 заболевших.