МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Приамурье

Амурское управление МЧС предупредило об ухудшении погодных условий. 24-25 мая в центральных и южных районах Амурской области ожидаются дожди, град и сильный ветер до 15 ‒ 17 метров в секунду.

24 мая смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться грозовой деятельностью, в отдельных районах не исключено выпадение града. С затоком холодной воздушной массы ожидается кратковременное понижение температурного фона на 4…5 градусов.

Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Специалисты МЧС России предупреждают: в этот период на территории области повышается риск возникновения аварийных ситуаций, обусловленных нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе на объектах энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, системы ЖКХ; затруднениями в работе всех видов транспорта; подтоплением пониженных участков местности. При формировании дождевых паводков возможен подъем уровней воды на малых реках, сообщается на сайте Амурского управления МЧС.

Главное управление МЧС России рекомендует жителям и гостям Приамурья при усилении ветра по возможности ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, не оставлять детей без присмотра. Пешеходам не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. При сильном ветре опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить по телефонам: 101 ‒ для набора со всех операторов мобильной связи; 01 ‒ со стационарных телефонов; 112 ‒ единый телефон вызова экстренных оперативных служб.