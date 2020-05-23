В Благовещенске продезинфицировали детские площадки в центре города

23 мая силами благовещенского поисково-спасательного отряда была проведена дезинфекция мест отдыха детей. Хлорным раствором обработали спортивную площадку по переулку Уралова, детскую площадку в районе Пионерской, 1, и детского сада № 3.

Тщательной обработке дезраствором через генераторы сухого тумана подвергаются в первую очередь контактные поверхности: поручни, скамьи, горки, качели и другие объекты.

В целом на обработку ушло 70 литров хлорного раствора, сообщает сайт городской администрации.

В ежедневном режиме обрабатываются и городские автобусы МКП «Автоколонна 1275». По графику осуществляется дезинфекция парков, подъездов жилых домов, учреждений социальной сферы. Обработка общественных мест и закрытых пространств проводится с использованием защитных костюмов. Под особым контролем спортивные и детская площадки на городской набережной.