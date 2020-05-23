В Возжаевке человеку поездом отрезало ноги

В Возжаевке Белогорского района 23 мая человеку поездом отрезало обе ноги. Мужчина выжил и находится в медицинском учреждении.

Пострадавшего с ампутацией обеих ног обнаружили на путях. Факт происшествия в пресс-службе Забайкальской железной дороги подтвердили. Мужчину отправили в ЦРБ Белогорска, где поместили в реанимацию.

По факту происшествия проводится проверка. Каким образом мужчина угодил под колеса состава, пока неизвестно. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.