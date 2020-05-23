Жители Благовещенска участвуют в субботниках в честь дня города

Благовещенцы присоединяются к флешмобам в честь дня города. Горожане приводят в порядок свои дворы и публикуют фото с результатом своих трудов в Инстаграме с хэштегом #ДомживемБЛГ.

Жители дома, расположенного по адресу Шимановского 61/1, очистили территорию двора от старой листвы и мусора, побелили деревья, отремонтировали и покрасили входы в подвалы, побелили бортовой камень вокруг клумб, подготовили зеленые зоны к высадке цветов.

Участие в приведении в порядок двора благовещенцы принимали целыми семьями. Всего за три дня на уборку вышли более 50 человек. Субботник длился три дня, так как жители старались соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы: они не собирались группами, выдерживали социальную дистанцию, сообщает сайт городской администрации.

Фото с субботника они выложили в социальные сети с пометкой #ДомживемБЛГ, призывая тем самым и других горожан присоединиться к уборке своих придомовых территорий.