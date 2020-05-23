Мэрия Благовещенска ищет виновных в варварской обрезке дерева

23 мая в Благовещенске, в районе пересечения улиц Шимановского и Зейской неизвестные самовольно провели обрезку веток на одном из деревьев. Она проведена крайне грубо, дереву нанесен значительный ущерб.

Администрация Благовещенска не выдавала разрешительных документов на спил веток, сообщается на сайте мэрии. Жителей этого района или свидетелей произошедшего просят сообщить любую информацию. Фото, видеоматериалы или другие сведения можно передать в Единую дежурную диспетчерскую службу, предварительно позвонив по телефону 202-113. Администрация города готовит заявление в полицию по данному факту.

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Ракутин Максим