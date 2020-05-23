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сегодня, 16:31 9

Мэрия Благовещенска ищет виновных в варварской обрезке дерева

Мэрия Благовещенска ищет виновных в варварской обрезке дерева
Фото: www.admblag.ru

23 мая в Благовещенске, в районе пересечения улиц Шимановского и Зейской неизвестные самовольно провели обрезку веток на одном из деревьев. Она проведена крайне грубо, дереву нанесен значительный ущерб.

Администрация Благовещенска не выдавала разрешительных документов на спил веток, сообщается на сайте мэрии.

Жителей этого района или свидетелей произошедшего просят сообщить любую информацию. Фото, видеоматериалы или другие сведения можно передать в Единую дежурную диспетчерскую службу, предварительно позвонив по телефону 202-113.

Администрация города готовит заявление в полицию по данному факту.

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#городская власть #мэрия #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    56 минут назад

    наверно жители не дождались помощи властей и сами отпилили всё им мешающее

  • Алгебра

    Алгебра
    56 минут назад

    А точно 25 мая?!

  • Демидыч

    Демидыч
    51 минута назад

    Алгебра-мэрия вангует

  • Oldlord

    Oldlord
    49 минут назад

    А наша мэрия не желает разобраться с теми, кто санкционировал варварскую обрезку тополей перед техникумом ЖКХ на Красноармейской?

    Эта обрезка, кстати, привела к гибели более десятка взрослых деревьев!

  • pishi-chitai

    pishi-chitai
    30 минут назад

    Рядом букмейкерская контора. Может у них камеры есть?

  • V.M.

    V.M.
    16 минут назад



    А наша мэрия не желает разобраться с теми, кто санкционировал варварскую обрезку тополей перед техникумом ЖКХ на Красноармейской?



    и вся улица Горького с изувечеными деревьями...

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    7 минут назад

    Если уж администрация города в лице пресс-службы воруют фотографии из Facebook, то логотип-то отрезать зачем? По всем канонам, необходимо указать источник. Вот мой оригинал...

  • vertex

    vertex
    5 минут назад

    Sergey_Korenev

    Если уж администрация области в лице пресс-службы или амур-инфо воруют фотографии, то логотип-то отрезать зачем? Вот мой оригинал...



    "Это же работать нужно)))"

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