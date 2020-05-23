В Шимановске разыскивают двадцатилетнюю девушку

В Шимановске пропала Нина Станкевич. Девушка 2000 года рождения не выходит на связь с середины мая.

О розыске сообщает инстаграм-паблик поисково-спасательного отряда «Гром». Пропавшая может находиться в Благовещенске.

Девушка ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза серые. На левой руке деформированы суставы. Была одета в красную кожаную куртку и синие джинсы.

Информацию о Нине Станкевич можно сообщить по телефонам: 8-914-046-35-44 или 8-914-606-28-40.