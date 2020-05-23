Новые заболевшие COVID-19 в Амурской области: плюс 23

23 мая в Амурской области выявлено 23 новых случая коронавируса. Всего в Приамурье теперь насчитывается 340 заболевших.

Темп прироста за последние сутки – 7,3 %, сообщает амурский Роспотребнадзор.

Статистика заболеваемости по городам: Благовещенск ‒ 135 (+13); Тында – 44 (+3); Шимановск – 34; Свободный – 33 (+3); Белогорск – 31; Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 12, Соколовка ‒ 4) – 28 (+2); Магдагачинский район (Магдагачи) – 7; Благовещенский район (Владимировка ‒ 2, Чигири – 3, Верхблаговещенское ‒ 1) – 6; Ивановский район (Крещеновка) – 4; Прогресс – 4; Райчихинск – 4; Зея – 3; Тындинский район (Соловьевск) – 2 (+2); Константиновский район (Константиновка) – 2; Сковородинский район (Сковородино) – 1; Бурейский район (Талакан) – 1; Завитинский район (Успеновка) - 1.

Показатель заболеваемости – 43,04 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,0 %; бессимптомная форма – 29,7 %; ОРВИ – 25,3%.

По состоянию на 23 мая зарегистрирован 1 летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35,3%. 95 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением выдано 3 167 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по месту жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 497 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-2019 в отношении 1 160 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 1 139 человек, в изоляторах – 21 человек.

Проведено 35 991 исследование на коронавирусную инфекцию, в том числе 19 156 исследования (53 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».