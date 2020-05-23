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В Селемджинском районе молодой человек ночью получил огнестрельное ранение

В Селемджинском районе молодой человек ночью получил огнестрельное ранение
Фото: klops.ru

В поселке Февральск Селемджинского района 22 мая около часа ночи в дежурную часть пункта полиции поступило сообщение о том, что в больницу был доставлен молодой человек с огнестрельным ранением.

На место происшествие незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что потерпевший 1998 года рождения получил ранение, когда находился в салоне автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили возможную причастность к данному происшествию ранее судимого местного жителя 1996 года рождения. На момент задержания у данного гражданина имелись признаки сильного алкогольного опьянения.

Полицейскими и следователем изъято предполагаемое орудие преступления. Оно направлено на исследование.

Следственными органами СУ СК России по Амурской области по факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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