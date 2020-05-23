Госдума приняла закон о создании регистра сведений о гражданах

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. В нем будут отслеживаться все важные этапы жизни граждан: от рождения до смерти.

В базе будут указаны ФИО, дата и место рождения, семейное положение, гражданство, СНИЛС, ИНН, а также информация, подтверждающая эти сведения. Всего в базе будет содержаться более 30 видов сведений о гражданах, пишет «Газета.ру».

Оператором регистра будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений, говорится в документе. Информационная база должна заработать в России с 1 января 2023 года.

Авторы закона отметили, что такая система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством во время получения мер социальной поддержки, уплаты налогов и других сборов.

Депутат Госдумы Сергей Боярский ранее заявил, что единая база данных россиян необходима для того, чтобы объединить в одном месте имеющуюся у государства информацию. Он призвал граждан не беспокоиться за сохранность своих данных, ведь россияне регулярно передают личную информацию в медучреждения, банки и туристические агентства.

Законопроект вызвал широкую общественную дискуссию. Высказывалось мнение, что создание единого регистра чревато утечками персональных данных граждан России.

Чтобы развеять эти опасения, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») продемонстрировал коллегам короткий ролик о том, как будет устроен регистр. В ролике говорилось, в частности, о том, что в регистре не будет никаких медицинских и биометрических данных, описаний свойств личности.

Но депутатов оппозиционных фракций это не убедило. Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что хранить базы данных в одном месте рискованно и они будут вызывать повышенный интерес у любых злоумышленников.

«На сегодняшний день не существует технической возможности на 100% гарантировать безопасность какой-либо информационной системы»,— отметил депутат.

Замруководителя фракции «Справедливой России» Олег Нилов предложил перед запуском протестировать реестр, введя в него только информацию о чиновниках и депутатах, сообщает «Коммерсант».