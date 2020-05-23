В Благовещенске ремонтируют участок улицы Калинина от Институтской до Воронкова

В Благовещенске начался ремонт на участке улицы Калинина между Воронкова и Институтской. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказал заместитель директора ГУКС Сергей Гуз, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 7 участков городских дорог, в том числе участок Калинина от Воронкова до Институтской. На данном участке будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе устройство линий наружного освещения.

«Здесь было несоответствие нормативным требованиям — ненормативные радиусы поворотов, ширина въездов и небезопасные парковочные места. Все эти недочеты будут исправлены. Срок окончания работ, согласно документам, — начало октября, но подрядчик обещает закончить работы раньше», — подчеркнул Сергей Александрович.

К работам дорожники приступили 1 мая, на сегодняшний день уже выполнен демонтаж старого асфальтобетона, производится отсыпка и подготовка основания дороги под покрытие.

«Все работы ведутся с 8:00 до 19:00. На участок завезено более 200 тонн материала, установлено порядка 1 000 единиц бордюрного камня для дороги и столько же для тротуара. Общая протяженность участка — 710 метров, это 14 000 квадратных метров площади. В ходе работ были удалены несколько дикоросов, которые росли на месте будущей проезжей части. Береза, которая также была высажена за пределами запланированной зеленой зоны, была аккуратно пересажена в другое место. На вновь оборудованные газоны, после завершения работ, будет завезена земля и высеяна газонная трава», — рассказал инженер подрядной организации Евгений Атрахимович.

Жители рядом стоящих домов положительно оценивают начало ремонта дороги, по их словам, это позволит избавиться от машин, припаркованных на газонах, и других проблем.

«Я доволен разительными переменами, которые происходят сейчас вокруг нашего квартала. Помимо того, что у нас ремонтируются дворы, рядом строится физкультурно-оздоровительный комплекс, еще и нашу дорогу отремонтируют. Честно говоря, сильного шума от работающей техники я и жильцы моего дома не слышим, но в любом случае все эти неудобства можно потерпеть ради той красоты, которая вскоре будет нас окружать», — поделился мнением старший дома 142 по улице Калинина Наиль Галиев, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска