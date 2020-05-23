Амурские спасатели сняли с дерева кота, который просидел там несколько дней (видео)

Дежурная смена спасателей Амурского областного поисково-спасательного отряда спасла кота, который⠀ забрался на макушку дерева и не мог спуститься вниз несколько дней. Его пожилая хозяйка очень переживала, поэтому и вызвала спасателей.



Животное сидело высоко на ветке и с помощью обычной лестницы достать его не получилось. Тогда для спасательной операции было решено привлечь пожарную автолестницу. Поднявшись на высоту, спасатели не смогли приблизиться к коту из-за мешавшей ветки, поэтому решили ее отпилить. Но как только заработала бензопила, кот начал самостоятельно спускаться, где его ждал сын хозяйки.

Но, как только животное попало в руки хозяину, оно пустилось наутек, даже не остановившись возле хозяйки.