Амурские спасатели сняли с дерева кота, который просидел там несколько дней (видео)
Дежурная смена спасателей Амурского областного поисково-спасательного отряда спасла кота, который⠀ забрался на макушку дерева и не мог спуститься вниз несколько дней. Его пожилая хозяйка очень переживала, поэтому и вызвала спасателей.
Животное сидело высоко на ветке и с помощью обычной лестницы достать его не получилось. Тогда для спасательной операции было решено привлечь пожарную автолестницу. Поднявшись на высоту, спасатели не смогли приблизиться к коту из-за мешавшей ветки, поэтому решили ее отпилить. Но как только заработала бензопила, кот начал самостоятельно спускаться, где его ждал сын хозяйки.
Но, как только животное попало в руки хозяину, оно пустилось наутек, даже не остановившись возле хозяйки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дежурная смена спасателей областного поисково-спасательного отряда в очередной раз помогла животному. ⠀🐈Домашний котик забрался на макушку дерева и не мог спуститься вниз несколько дней. Его пожилая хозяйка очень сильно переживала, поэтому и вызвала спасателей. ⠀🐱Животное сидело высоко на ветке и с помощью обычной лестницы достать его не получилось. ⠀🚒Тогда для спасательной операции было решено привлечь пожарную автолесницу. ⠀❗Поднявшись на высоту, спасатели не смогли приблизиться к котику из-за мешавшей ветки, поэтому решили ее отпилить. ⠀❗Но как только заработала бензопила, котик начал самостоятельно спускаться вниз по дереву, где его ждал сын хозяйки. ⠀☝Вот так, общими усилиями животное удалось спасти! 😁 #амурспас#амурскиеспасатели#амурскаяобласть#такаяработа#спасение#кот#котик#животное#дежурнаясмена#30летспасателям#благовещенск#дерево#спасениеживотного#автолестница#
Просмотров всего: 193