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сегодня, 11:59 3

В Благовещенске дети на самокатах все чаще оказываются на пути автомобилей (видео)

В Благовещенске дети на самокатах все чаще оказываются на пути автомобилей (видео)
Фото: @scaner28

Сразу два видео о встречах детей на самокатах с автомобилями на проезжей части поступило в редакцию информагентства Амур.инфо. На одном девочку едва не сбила машина, на втором ребенок повредил стоящий автомобиль.

Первое видео прислал сам водитель. Он двигался по двору, выезжая со стоянки. Неожиданно на скорости из-за стоящих машин выехала девочка. Водитель своевременно отреагировал, происшествия не случилось.

Второе видео сняла камера наблюдения во дворе дома 24/1 на улице Тепличной. Наезд на припаркованный автомобиль совершила девочка, управлявшая электросамокатом. Она на скорости въехала в припаркованный автомобиль и уехала.

В результате ДТП у пострадавшего авто помято крыло и не открывается дверь, сообщил владелец машины. Видео с контактным телефоном размещено в паблике @scaner28. Родителей юной гонщицы просят связаться для урегулирования конфликта.

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🚧«Серьезная» авария произошла по ул.Тепличная, 24/1. Наезд на припаркованный автомобиль совершила юный водитель электросамоката. В результате ДТП у пострадавшего авто помято крыло и не открывается дверь. Второе транспортное средство скрылось с места происшествия без серьезных повреждений. ⠀ 📲Родителей юной гонщицы просят связаться для урегулирования конфликта по номеру телефона 89145547468. ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #сканер28 #дтпблаговещенск #благовещенск #дтп28

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

Особенно благовещенцам нужно быть внимательнее в районах, где перекрыты дороги из-за планового ремонта. Работы одновременно в разных местах ведут коммунальщики, энергетики и дорожники. Многие автомобилисты, срезая путь, ездят через дворы, часто не соблюдая скоростной режим.

Накануне в областном центре Амурской области перекрыли проезжую часть на оживленном участке улицы Калинина от Амурской до Горького. Движение транспорта ограничили в связи с ремонтом инженерных сетей.

Из-за ремонта участка дороги по улице Калинина от Забурхановской до Пролетарской водители ездят вдоль домов на Калинина, 110/2 и Забурхановской, 87. Жители хотят перекрыть проезд бетонными блоками.

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#дети #ДТП

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Комментарии
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  • Вован Сявчинский

    Вован Сявчинский
    1 час назад

    ууу судя по видео маленькие вредители реально оборзели

  • Янyа

    Янyа
    1 час назад

    Если б только дети... Передо мной так проскочил вполне половозрелый, но так и не обзаведшийся мозгами парень лет 25. Хорошо, что я увидела, как он летит, когда подъезжала к перекрестку для поворота направо, и успела остановиться. А он не то что не спешился, даже не притормозил. А кстати, эта штука вообще тормозить может? Или с нее только спрыгнуть надо?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    26 минут назад

    Для меня в детстве было большим потрясением то, что:

    1) вмятина на машине образуется легче, чем на кастрюле (эмалированной или алюминиевой);

    2) наличие вмятины меняло весь контекст: это был повод горевать, негодовать, судиться и т.д.; обобщая, наполнять свою жизнь.

    Для меня, который не шёл дальше сверлильного, токарного и фрезерного станков, управляемых Богом в лице Дмитрича. Такой же интерес к этому проявляла и наша лошадь. Кобыла. "Зануда". Так её и звали "Зануда". Вот, я и эта лошадь, мы с этой лошадью так и думаем. Её так и зовут "Зануда".

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