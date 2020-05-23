Амурский краеведческий музей открыл выставку о первом поэте Приамурья

Выставка освещает биографию и основные темы творчества поэта, знакомит с редкими изданиями книг Леонида Волкова, выпущенными при его жизни и посмертно, малоизвестными фотографиями семьи поэта.

Для своего времени Волков был прогрессивным поэтом, не боявшимся открыто говорить о пороках царской России. Его стихи служит ценным материалом для характеристики духовных и культурных интересов Приамурья конца XIX века, а также тех специфических условий, в которых зарождалась местная литературная жизнь

Леонид Петрович Волков родился в 1870 году в Петербурге в дворянской семье. Его отец был военным топографом, мать из богатой купеческой семьи. В три года потерял мать, отец был сильно болен, не мог самостоятельно передвигаться, воспитанием мальчика занималась няня. В восемь лет он остался круглым сиротой и содержался в Гатчинском сиротском институте, там же увлекся чтением книг.

В 17 лет Волков решил покинуть Петербург. Вернувшийся в столицу из Приамурья его родной дядя и опекун полковник Винников, бывший командир Амурского казачьего полка, посоветовал ему уехать на Амур. Приехав в Благовещенск, Волков служил сначала вольноопределяющимся казаком, затем поступил в Иркутское юнкерское училище, которое окончил в 1892 году.

Завершив обучение, поэт вернулся в Благовещенск и в чине подхорунжего был причислен к первой сотне Амурского казачьего конного полка. В 1893 году произведен в хорунжии.

Поэт оставил два сборника стихотворений: «На Амуре» (1895) и «На Дальнем Востоке» (1899). Посмертно изданы «Сочинения Л.П. Волкова» в одном томе (Хабаровск, 1902), куда вошли стихи, рассказы, очерки, фельетоны. Стихи печатались во Владивостокской газете «Дальний Восток», благовещенской «Амурской газете», в сибирских газетах «Восточное обозрение», «Сибирь», в московском журнале «Природа и охота».

Летом 1900 года казачий офицер Волков в возрасте 30 лет геройски погиб в бою под Айгунем, куда был отправлен вместе с другими казаками на подавление ихэтуаньского восстания в Китае. Его тело привезли в Благовещенск на пароходе «Сунгари» и 23 июля 1900 предали земле на военном кладбище. Войсковое правление Амурского казачьего войска постановило назвать именем сотника Волкова один из казачьих хуторов (хутор Волковский – ныне село Волково Благовещенского района).

Подробнее и больше фото – в блоге Культпросвет.