В Благовещенске отсрочили подачу горячей воды в районе Красноармейской – Загородной

В редакцию Амур.инфо обратились жители домов, которые находятся на пересечении улиц Красноармейской и Загородной. К ним так и не вернулась горячая вода. Там же находятся детская больница и детский сад.

«По графику отключений горячей воды из-за порывов район планировали подключить 19 мая. Но до сих пор на Красноармейской даже не были начаты работы по устранению аварии. Мы сидим без горячей воды уже 2 недели. А в августе нас опять отключат на 2 недели. В прошлом году было то же самое. Уточните сроки аварийных работ», – попросили жители домов.

«Дефекты оказались сложнее предполагаемых первоначально. Ремонт продолжается. Планируем завершить ремонт на сетях 27 числа», – пояснили в пресс-службе Амурских коммунальных сетей.

С 25 мая благовещенская ТЭЦ начнет ремонт тепломагистрали Северного района, он продлится до 5 июня. В 8 часов утра 25 мая будет отключена горячая вода во 2-м и 3-м микрорайонах, а также в районах КПП и Центральных электросетей.

Полный график отключений опубликован на Амур.инфо.