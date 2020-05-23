В Приамурье выявлено 1160 человек, контактировавших с COVID-19

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими достигло 1 160 человек. Из них 1 139 человек получили от Роспотребнадзора постановления о нахождении дома на самоизоляции. В изоляторах находится 21 человек.

Проводится работа по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию контактных лиц.

По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 22 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 317 случаев заболевания, из них: Благовещенск – 122 (+14); Тында – 41; Шимановск – 34; Белогорск – 31; Свободный – 30 (+7); Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 10, Соколовка – 4) – 26; Магдагачинский район (Магдагачи) – 7 (+1); Благовещенский район (Владимировка – 2, Чигири – 3, Верхблаговещенское – 1) – 6 (+1); Ивановский район (Крещеновка) – 4; Прогресс – 4; Райчихинск – 4; Зея – 3; Константиновский район (Константиновка) – 2; Сковородинский район (Сковородино) – 1; Бурейский район (Талакан) – 1; Завитинский район (Успеновка) – 1.

На новую коронавирусную инфекцию проведено 34 162 исследования, в том числе за последние сутки – 1 765.Коэффициент распространения инфекции - 1,8. Показатель тестирования – 152,1 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 44,8 %, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На этой неделе глава амурского Роспотребнадзора Ольга Круганова обратила внимание на то, что один инфицированный человек, который пренебрегает предъявляемыми требованиями, может создать очень серьёзную ситуацию – заразить до 100 человек.

«Тактика работы в этом случае следующая – определяется круг контактных и по нему идёт "вычищение" контингента на вероятность инфицирования. За этими людьми организовано наблюдение, их тестируют, медики смотрят за состоянием их здоровья. И дальше в течение 14 дней инкубационного периода будет ясно, как наблюдение закончится – благополучно, если выполняются требования, или с выявлением и проявлением клинических форм заболевания», – пояснила Ольга Курганова.