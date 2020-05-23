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Хакеры начали взламывать компьютеры через Excel, используя панику вокруг COVID-19

Хакеры начали взламывать компьютеры через Excel, используя панику вокруг COVID-19
Фото: ferra.ru

Специалисты Microsoft предупредили пользователей о массовой фишинговой атаке, с помощью которой злоумышленники устанавливают удалённый доступ к компьютеру. Они отправляют людям письма, которые содержат вредоносный макрос Excel 4.0.

Хакеры начали взламывать компьютеры через Excel, используя панику вокруг COVID-19. Атака стартовала 12 мая. Люди получают письма от имени Центра Джонса Хопкинса. Они озаглавлены следующим образом: «ВОЗ Отчёт по ситуации с COVID-19» (WHO COVID-19 SITUATION REPORT). Если пользователь попытается открыть прикреплённые к письму файлы Excel, то увидит предупреждение безопасности и таблицу с предполагаемыми случаями заражения в США. Однако если пользователь всё-таки разрешит запуск, то вредоносный макрос Excel 4.0 скачает NetSupport Manager.

Эта программа — разрешённый инструмент для удалённого доступа. Но хакеры нашли способ злоупотреблять ею и получать доступ к чужому ПК без разрешения, пишет интернет-журнал Ferra.ru.

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#коронавирус #технологии

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